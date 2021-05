Verona Bologna 1-1 LIVE | gara vivace nel nel primo tempo INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 2? Gol Faraoni – Davide Faraoni sfrutta il tiro sbilenco di Gunter e mette in rete non marcato all’interno dell’area 12? Tiro Sansone – Serpentina di Sansone in area e tiro a botta sicura. Pandur è ancora una volta attento 32? Gol De Silvestri – Il terzino delraccoglie la palla calciata da Soriano e a pochi passi da Pandur mette la palla in rete 40? Incrocio dei pali Kalinic – Kalinic raccoglie il cross ...