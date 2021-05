Una vita anticipazioni: la morte di Ursula, questa volta è per sempre? (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Come avrete visto infatti, Ursula ha tentato di giocare la sua ultima carta: ha raccontato tutto a Felipe, gli ha detto di Santiago, del patto di Genoveva con Andrade. Ma l’avvocato non le ha creduto e ha anche cercato di ucciderla. Genoveva è arrivata in tempo, prima che Felipe potesse strangolare la donna. Ma è chiaro che se anche Felipe non le ha creduto, la Dicenta ha instillato in lui il dubbio. Per cui potrebbe succedere davvero di tutto. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 18 maggio 2021. Una vita anticipazioni: la trama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 18 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Come avrete visto infatti,ha tentato di giocare la sua ultima carta: ha raccontato tutto a Felipe, gli ha detto di Santiago, del patto di Genoveva con Andrade. Ma l’avvocato non le ha creduto e ha anche cercato di ucciderla. Genoveva è arrivata in tempo, prima che Felipe potesse strangolare la donna. Ma è chiaro che se anche Felipe non le ha creduto, la Dicenta ha instillato in lui il dubbio. Per cui potrebbe succedere davvero di tutto. Come andrà a finirestoria? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 18 maggio 2021. Una: la trama ...

