Un Posto al Sole, anticipazioni 17-21 maggio 2021: Pietro Abbate contatta uno storico e misterioso nemico di Roberto Ferri (Di lunedì 17 maggio 2021) Pietro Abbate - UPAS Fino a dove si spingerà il piano di Pietro Abbate (Simon Grechi) per vendicarsi di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), l’uomo che considera responsabile della morte del padre Attilio Corsani? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Rai3 in access prime time. Pietro continuerà infatti a tessere i suoi intrighi contro Roberto, motivo per il quale contatterà un suo vecchio nemico. Di chi si tratterà? Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – puntata 5696 – anticipazioni lunedì 17 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021)- UPAS Fino a dove si spingerà il piano di(Simon Grechi) per vendicarsi di(Riccardo Polizzy Carbonelli), l’uomo che considera responsabile della morte del padre Attilio Corsani? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare le prossime puntate di Unal, in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Rai3 in access prime time.continuerà infatti a tessere i suoi intrighi contro, motivo per il quale contatterà un suo vecchio. Di chi si tratterà? Ecco le. Unal– puntata 5696 –lunedì 17 ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 17 AL 21 MAGGIO - PensieriDalMare : RT @trenin15: . Ti ho atteso come si attende la musica che viene a passare la notte prendendo posto sulle labbra quando si fa sera e il… - go2sea4 : Go2Sea è la piattaforma per la gestione dei lidi italiani. Per permettere ai clienti e ai turisti di prenotare il… - zazoomblog : Il Paradiso delle signore e Un posto al sole anticipazioni 18 maggio: un duro faccia a faccia - #Paradiso #delle… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 17 maggio -