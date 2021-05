“Stop alle mascherine”. Matteo Bassetti: “Ecco perché dobbiamo cominciare a toglierle” (Di lunedì 17 maggio 2021) La lotta contro il Coronavirus continua. Ma l’Italia si trova adesso in una nuova fase. Con le riaperture, la campagna vaccinale che procede a buon ritmo e la bella stagione oggi il virus fa un po’ meno paura di qualche settimana fa. Ma le misure restrittive non possono essere abbandonate. E da più parti, commercianti in primis, si fa pressione affinché il governo si decida a togliere il coprifuoco e faccia ripartire la vita sociale anche dopo le 22. Ancora una volta è Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a sposare la linea più ‘aperturista’. Nella mattinata di domenica 16 maggio, ospite di “Buongiorno Benessere”, l’esperto, insieme alla conduttrice Vira Carbone, ha mandato un messaggio chiaro sull’utilizzo delle mascherine. “Credo sia bene iniziare a parlarne, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) La lotta contro il Coronavirus continua. Ma l’Italia si trova adesso in una nuova fase. Con le riaperture, la campagna vaccinale che procede a buon ritmo e la bella stagione oggi il virus fa un po’ meno paura di qualche settimana fa. Ma le misure restrittive non possono essere abbandonate. E da più parti, commercianti in primis, si fa pressione affinché il governo si decida a togliere il coprifuoco e faccia ripartire la vita sociale anche dopo le 22. Ancora una volta è, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a sposare la linea più ‘aperturista’. Nella mattinata di domenica 16 maggio, ospite di “Buongiorno Benessere”, l’esperto, insieme alla conduttrice Vira Carbone, ha mandato un messaggio chiaro sull’utilizzo delle. “Credo sia bene iniziare a parlarne, ...

