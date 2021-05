Stellantis - Al via la sperimentazione della ricarica dinamica wireless per le elettriche (Di lunedì 17 maggio 2021) I tempi di ricarica delle batterie e la disponibilità di colonnine sono tra i maggiori freni all'adozione di massa della mobilità elettrica. Nel complesso, le Case automobilistiche si stanno attualmente concentrando su due soluzioni: l'aumento dell'autonomia degli accumulatori e la realizzazione di strutture per la ricarica dei veicoli. Esiste, però, una terza via, già in fase di sperimentazione in alcuni Paesi europei e da parte di diversi costruttori, come la Hyundai: si tratta della possibilità di ricaricare l'auto elettrica grazie a sistemi wireless per la trasmissione dell'energia alle batterie dei veicoli in movimento. I test partiranno anche in Italia, grazie all'iniziativa di un consorzio composto da università e aziende dei più svariati settori. Il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 maggio 2021) I tempi didelle batterie e la disponibilità di colonnine sono tra i maggiori freni all'adozione di massamobilità elettrica. Nel complesso, le Case automobilistiche si stanno attualmente concentrando su due soluzioni: l'aumento dell'autonomia degli accumulatori e la realizzazione di strutture per ladei veicoli. Esiste, però, una terza via, già in fase diin alcuni Paesi europei e da parte di diversi costruttori, come la Hyundai: si trattapossibilità dire l'auto elettrica grazie a sistemiper la trasmissione dell'energia alle batterie dei veicoli in movimento. I test partiranno anche in Italia, grazie all'iniziativa di un consorzio composto da università e aziende dei più svariati settori. Il ...

