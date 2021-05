“Sono gay, l’ho confessato a mamma”. Il figlio vip non nasconde nulla: “Mi hanno fatto cose orribili” (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha deciso di dire basta e ha confessato pubblicamente la sua omosessualità. Il figlio della vip è stato ospite della trasmissione di Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno’, e ha voluto raccontare momenti difficili della sua vita. Infatti, è stato in un certo senso costretto ad anticipare i tempi e a raccontare tutto alla madre, a causa di bruttissimi episodi ai suoi danni. Infatti, il giovane ha rivelato che per il suo orientamento sessuale era stato preso di mira da alcune persone, giunte anche sotto casa sua. Lui ha infatti affermato: “Ci Sono state delle scritte orrende sotto casa, lei comunque in qualche modo era riuscita ad arrivarci da sola. Allora ho deciso di dirglielo”. Poi ha anche ammesso che ha dovuto lasciare il liceo proprio perché gay: “C’è stata una controversia con la mia insegnante di greco e e ho deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha deciso di dire basta e hapubblicamente la sua omosessualità. Ildella vip è stato ospite della trasmissione di Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno’, e ha voluto raccontare momenti difficili della sua vita. Infatti, è stato in un certo senso costretto ad anticipare i tempi e a raccontare tutto alla madre, a causa di bruttissimi episodi ai suoi danni. Infatti, il giovane ha rivelato che per il suo orientamento sessuale era stato preso di mira da alcune persone, giunte anche sotto casa sua. Lui ha infatti affermato: “Cistate delle scritte orrende sotto casa, lei comunque in qualche modo era riuscita ad arrivarci da sola. Allora ho deciso di dirglielo”. Poi ha anche ammesso che ha dovuto lasciare il liceo proprio perché gay: “C’è stata una controversia con la mia insegnante di greco e e ho deciso di ...

