Si comincia anche in Italia: ecco i vandali che hanno deturpato la statua di D'Annunzio (Di lunedì 17 maggio 2021) Chissà cosa frullava nella testa (vuota) dei piccoli energumeni che nei giorni scorsi hanno deturpato la statua di Gabriele D’Annunzio a Trieste, imbrattandola con vernice gialla. Quale riflesso pavloviano li abbia indotti ad arruolarsi come soldatini del Regno della Stupidità Universale, quello che fa del vandalismo censorio la sua insegna e la sua ragione d’essere. Si sentivano forse, con il barattolo di vernice in mano e il cervello ignorante imbottito di slogan, epigoni della lotta partigiana contro un celebre scrittore in odore di fascismo? O forse, visto che la scena teppistica si è svolta a Trieste, contestatori tardivi dell’epopea di Fiume? Quel che è certo che i due goliardi ubriachi di ideologismi dozzinali si sono sentiti autorizzati dalla brutta aria che tira, hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Chissà cosa frullava nella testa (vuota) dei piccoli energumeni che nei giorni scorsiladi Gabriele D’a Trieste, imbrattandola con vernice gialla. Quale riflesso pavloviano li abbia indotti ad arruolarsi come soldatini del Regno della Stupidità Universale, quello che fa delsmo censorio la sua insegna e la sua ragione d’essere. Si sentivano forse, con il barattolo di vernice in mano e il cervello ignorante imbottito di slogan, epigoni della lotta partigiana contro un celebre scrittore in odore di fascismo? O forse, visto che la scena teppistica si è svolta a Trieste, contestatori tardivi dell’epopea di Fiume? Quel che è certo che i due goliardi ubriachi di ideologismi dozzinali si sono sentiti autorizzati dalla brutta aria che tira,...

