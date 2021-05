Seconda dose anche in vacanza? Incognita vaccini e richiami sulla stagione turistica (Di lunedì 17 maggio 2021) PESARO - Turismo e vaccini , programmare un soggiorno in piena campagna vaccinale diffusa non è cosa facile. E' questo il nodo che lascia la categoria di albergatori e tour operator con ancora fin ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 maggio 2021) PESARO - Turismo e, programmare un soggiorno in piena campagna vaccinale diffusa non è cosa facile. E' questo il nodo che lascia la categoria di albergatori e tour operator con ancora fin ...

Advertising

chetempochefa : 'Le dosi di AstraZeneca che il Paese si è procurato sono ampiamente sufficienti per garantire la seconda dose, però… - petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - infoitinterno : Vaccino, seconda dose in vacanza. Lazio, Veneto e Puglia: «Noi pronti» - BerettiGiusy : @articoloUnoMDP @robersperanza @Arturo_Scotto @GiuseppeConteIT @EnricoLetta @cescachi @mauriziolandini @6000sardine… -