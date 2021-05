Scienze | soperto il primo quasicristallo creato dall' uomo | prodotto da prima esplosione atomica

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Firenze, 17 mag. - (Adnkronos) - L'alba del 16 luglio 1945, quando gli Stati Uniti dettero il via al test 'Trinity', ilesperimento atomico condotto nel deserto del New Mexico, non fu solo l'inizio di una nuova era. Ilfungo atomico causò infatti anche la creazione del, del tutto involontariamente,. Lo straordinario materiale è stato identificato nei detriti depositatisi quel giorno di oltre ottanta anni fa nell'enorme craterea bomba. Autori della scoperta sono i ricercatori del team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente dell'Università di Firenze. Lo studio, che è stato pubblicato oggi da "Pnas", potrà avere ricadute anche sulla strategia della deterrenza ...