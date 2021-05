Sacchi: 'Juve, smettila di accerchiare l'arbitro. Milan, ecco i punti deboli della Dea' (Di lunedì 17 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

FcInterNewsit : Sacchi: 'I giocatori della Juve devono smetterla di accerchiare l'arbitro. Pari con l'Inter non sarebbe stato uno s… - cn1926it : #Sacchi rifila una stangata ai giocatori della Juve: 'La smettano di accerchiare l'arbitro' - zazoomblog : Sacchi: «I giocatori della Juve devono smetterla di accerchiare l’arbitro» - #Sacchi: #giocatori #della #devono… - V_per_Vendemmia : @cmdotcom Sacchi sei rincoglionito e fazioso ,tanto è vero che l espulsione in Europa per proteste se le beccata vi… - napolista : Alla -