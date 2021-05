Road map di Draghi | coprifuoco alle 23 Da giugno al ristorante anche al chiuso Tutte le riaperture

(Di lunedì 17 maggio 2021)spostatoore 23 a stretto giro, a quanto pare da lunedì 24 maggio. Poi, dal 7, via ala partire da mezzanotte. Eliminandolo definitivamente dal 21. Ma noin basta: dal primobar e ristoranti aperti, a pranzo e a cena,al. Tornano i matrimon i dal 15e si potrà tornare in palestra dal 24 maggio, mentre per le piscine albisognerà aspettare il primo luglio L'articolo proviene da Firenze Post.

Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulle riaperture. L'incontro del governo è terminato dopo circa 40 minuti. Poco prima laemersa nella Cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi era già stata approvata all'unanimità. Patuanelli: il decreto in Gazzetta domani Il decreto legge verrà pubblicato in ...La cabina di regia ha dato l'ok per numerose misure contro il Covid - 19 rivolte a riaprire l'Italia , in maniera graduale ma in anticipo rispetto allasinora prospettata. Il premier Mario Draghi avrebbe dato l'ok e presenterà quindi questo piano nel Consiglio dei Ministri in corso, dal quale potrebbe arrivare nei prossimi giorni il nuovo ...Ristoranti anche al chiuso riaprono dal 1° giugno, tra una settimana invece porte aperte per le palestre La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si appre ...La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di governo, è stata approvata all’unanimità. La scelta è puntare sulla gradualità delle misu ...