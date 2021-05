Omofobia | Mattarella | «Rifiuto assoluto di ogni forma di intolleranza L’uguaglianza sancita dalla Costituzione torni centrale»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Riaffermare la centralità del principio fondamentale delsancitoitaliana all’articolo 3. Questa secondo il presidente della Repubblica Sergioè l’esigenza primaria ai nostri giorni. Nella giornata internazionale contro l’, la transfobia e la bifobia il capo dello Stato ribadisce con forza «ildidi discriminazione e die, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancitonostraCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». «Le attitudini personali e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, ...

