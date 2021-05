Olimpia Madonia torna ad Avanti un altro | il suo nuovo look VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021)adunLe puntate serali dello show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 stanno continuando e gli ascolti ne dimostrano il grande successo. Nel corso degli appuntamenti abbiamo visto diversi personaggi anche dal mondo dello spettacolo. Possiamo, per esempio, citare Tommaso Zorzi, la Contessa De Blanck, Laura Freddi e tantissimi L'articolo proviene da Novella 2000.

era una perfetta sconosciuta fino al giorno in cui ha partecipato ad 'Avanti un altro' il 28 settembre 2015. La sua risata è ha divertito i tantissimi telespettatori dello show a quiz ...La donna dalla risata più assurda della tv torna da Bonolis (ma lui abbandona lo studio). A sei anni di distanza dalla sua prima apparizione in tv, ieri seraè tornata ad Avanti Un Altro (Pure di Sera) . La donna ha annunciato la sorpresa con un post su Facebook. " Buongiorno a tutti, bene sì! Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ...