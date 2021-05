Nuoto, Europei Budapest 2021: programma, orari, tv e italiani in gara martedì 18 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il programma completo e gli italiani in gara nella nona giornata degli Europei di Budapest 2021. Seconda giornata di gare per il Nuoto in vasca, che vedrà impegnata tanta Italia. Occhi puntati in particolare su Gregorio Paltrinieri, che torna in vasca dopo i tre ori in acque libere, Simona Quadarella e Martina Caramignoli nella finale degli 800 e le tre raniste Carraro, Castiglioni e Pilato. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di martedì 18 maggio con le batterie, mentre alle 18.00 spazio a semifinali e finali. Di seguito gli orari, gli italiani in gara e come vedere le gare dell’ottava giornata della rassegna continentale. programma COMPLETO DEGLI ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilcompleto e gliinnella nona giornata deglidi. Seconda giornata di gare per ilin vasca, che vedrà impegnata tanta Italia. Occhi puntati in particolare su Gregorio Paltrinieri, che torna in vasca dopo i tre ori in acque libere, Simona Quadarella e Martina Caramignoli nella finale degli 800 e le tre raniste Carraro, Castiglioni e Pilato. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di18con le batterie, mentre alle 18.00 spazio a semifinali e finali. Di seguito gli, gliine come vedere le gare dell’ottava giornata della rassegna continentale.COMPLETO DEGLI ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Tele_Nicosia : Europei nuoto, azzurri della 4×100 vincono il bronzo a Budapest - ilfaroonline : Europei, prima medaglia azzurra nel nuoto: 4×100 stile di bronzo -