Musei | sabato la Collezione Pinault apre nel cuore di Parigi 2

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - L'edificio della Bourse de Commerce dal 1767 sorge sul sito la Halle au Blé (Mercato del grano): per la sua forma circolare la costruzione 'rivoluzionaria', capolavoro del periodo illuminista, si inscrive nel filone delle ricerche dell'architettura utopistica della fine del XVIII secolo ispirate all'antichità e nel 1812 venne completata da una splendida cupola metallica, la prima al mondo di queste dimensioni. L'edificio, ricostruito nel 1889 per l'Esposizione universale, di cui costituisce insieme alla torre Eiffel una delle realizzazioni simbolo, divenne infine la Bourse de Commerce. La Bourse de Commerce è aperta a ogni forma di espressione artistica: pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, opere sonore, performance, tanto alle opere che costituiscono già la storia dell'arte contemporanea quanto agli artisti emergenti. Esposizioni collettive e tematiche, ...

Parigi, 17 mag. – (Adnkronos) – Apre le porte sabato 22 maggio la Bourse de Commerce, il nuovo museo di Parigi, ubicato nel cuore della città, tra il Museo del Louvre e il Ce ...