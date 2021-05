Matrimoni 2021 | cerimonie dal 15 giugno | le regole per la ripartenza

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nuovi aggiornamenti sul fronte deinelarrivano dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, e in seguito dal Consiglio dei ministri, riunitosi per varare il nuovo decreto con le riaperture. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tante coppie italiane in procinto di sposarsi si domandano quando si potranno riprendere i ricevimenti delle nozze. Finalmente spunta una data: il 15potranno riprendere i festeggiamenti per i, ma la partecipazione dovrà richiedere l’esibizione del “green pass”. Nuovo Decreto riaperture: road map e calendario degli allentamenti Inoltre, un protocollo di sicurezza è già pronto ed approvato dalla Conferenza delle Regioni da fine aprile, un documento che raccoglie tutte le “Linee guida per la ripresa delle attività ...

, ristoranti, centri commerciali e palestre: le novità Pochi giorni fa Mario Draghi aveva chiesto pazienza per la questione dei. Da quanto viene riportato, nel prossimo Dl ci ...Su alcuni fronti invece, 'dalle piscine al chiuso aie alle discoteche, lavoreremo per anticipare riaperture e ripartenze'.È uscito il calendario delle riaperture. Le prime modifiche già domani, fra le quali quella tanto attesa per il coprifuoco (sebbene per ora abbia prevalso la linea della prudenza con ...Matrimoni, ristoranti, centri commerciali, coprifuoco. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma d ...