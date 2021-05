Mamma ti ricordi di me? Mara Venier racconta la sua mamma in un libro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non ha mai nascosto il legame fortissimo che l’ha da sempre unita alla sua. Nelle sue interviste ha sempre parlato diElsa, e forse anche poco dei suoi figli rispetto ai grandi racconti che faceva della sua. Un amore fortissimo, che durerà per sempre e cheha deciso dire anche sulle pagine di untidi me, per mettere nero su bianco, tutte le sue emozioni. Si apre ai suoi lettori, a quel pubblico che l’ha sempre vista sorridente ma che ha anche letto dietro le pieghe di un sorriso a metà, una preoccupazione, un dolore. Prova are quanto per ...