LIVE Treviso-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: comincia gara-3, primo match-point per gli emiliani (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Fortunato il tiro di Akele: la palla entra con un grande aiuto del tabellone. 5-5 Gamble chiude un bel triangolo e appoggia al vetro. Russell in lunetta sbaglia il libero aggiuntivo. 5-3 Tripla di Russell allo scadere dei 24"! Anche fallo subito per il n.4 della De' Longhi. 2-3 Assist di Logan, Mekowulu a bersaglio dalla media distanza. 0-3 Il primo canestro della partita è una bella tripla di Abass. INIZIO match 20.43 QUINTETTO Virtus – Markovic, Belinelli, Abass, Ricci, Gamble. 20.42 QUINTETTO Treviso – Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu. 20.40 Al "PalaVerde" risuona l'inno di Mameli. 20.35 Diverso l'andamento di gara-2, nella quale i veneti hanno messo molto più in difficoltà la squadra di Sasha Djordjevic, che ...

