Advertising

fisco24_info : Lele Mora: 'Discoteche trattate malissimo, bene che riaprano': 'Spero di diventare presidente del Silb (Associazion… - liberenotizie : Lele Mora: 'Discoteche trattate malissimo, bene che riaprano'. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Lele Mora: “Discoteche trattate malissimo, bene che riaprano” - dave7664238245 : @ZambucoGiusy Veramente è stato Lele Mora a dirlo per anni (visto che nel mentre ne sono passati quasi 18) in inter… - dave7664238245 : @ZambucoGiusy Ma vai a timbrare il cartellino vah....che è ora cara la mia esperta......sì ma di odio fanatico da r… -

Ultime Notizie dalla rete : Lele Mora

Adnkronos

Se dovessi fare un elenco correrei il rischio di dimenticarne qualcuno ma posso confermarvi la presenza dei miei amici Alviero Martini, Filippo Roma e. Proprio riguardoposso darvi un ...Mio cugino mi aveva detto che era stato anche nell'ufficio di. Né mio padre né mio zio vendono biglietti, gliene regalavano per andarci".Milano, 17 mag. (Adnkronos) – “Il mondo delle discoteche è stato trattato malissimo, sono contento che finalmente riaprano”. Così all’Adnkronos Lele Mora, che, commentando la notizia della possibile r ...(Adnkronos) – Quanto alla possibilità di fare il vaccino nelle discoteche, Lele Mora urla di “no, mai e poi mai, non è proprio il caso: nelle discoteche si va per divertirsi e semmai dovevano pensarci ...