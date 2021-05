La Domenica IN di Mara Venier vola anche a metà maggio: che numeri! (Di lunedì 17 maggio 2021) La Domenica con te…Non ci sono altre parole per spiegare che anche questa settimana il pubblico ha deciso di sintonizzarsi su Rai 1 per seguire il programma di Mara Venier. Domenica IN non perde colpi. Siamo ormai a metà maggio ma anche la puntata di ieri, è stata vista da oltre 3 milioni di spettatori nella prima parte. Nonostante il bel tempo, il calo fisiologico che di solito arriva in questo periodo e anche la voglia di tanti italiani di tornare alla “normalità” per quello che è possibile, Mara Venier regala una Domenica diversa. Ci prova, perchè far sorridere e dare leggerezza a chi sta a casa non è sempre facile. Ieri il pubblico le ha riconosciuto una grandissima sensibilità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) Lacon te…Non ci sono altre parole per spiegare chequesta settimana il pubblico ha deciso di sintonizzarsi su Rai 1 per seguire il programma diIN non perde colpi. Siamo ormai amala puntata di ieri, è stata vista da oltre 3 milioni di spettatori nella prima parte. Nonostante il bel tempo, il calo fisiologico che di solito arriva in questo periodo ela voglia di tanti italiani di tornare alla “normalità” per quello che è possibile,regala unadiversa. Ci prova, perchè far sorridere e dare leggerezza a chi sta a casa non è sempre facile. Ieri il pubblico le ha riconosciuto una grandissima sensibilità ...

