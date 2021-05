Juventus | le supercar di Cristiano Ronaldo in viaggio verso Lisbona

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le immagini arrivate dalla pagina Per sempre calcio non sono passate inosservate. Ledihanno lasciato la Mole Antonelliana, un trasferimento che potrebbe anticipare quello del proprietario. Nel video si vedono degli uomini caricare le sette auto di lusso del portoghese sul camion di RodoCargo, azienda di trasporti con sede a. CR7 dopo il campionato sarà impegnato nell’Europeo e probabilmente trascorrerà un periodo in Portogallo, ma il trasferimento potrebbe essere la prima indicazione dell’addio alladopo un campionato deludente. ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, ...