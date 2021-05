IMU 2021, le informazioni su scadenze, aliquote e novità: ecco come si calcola (Di lunedì 17 maggio 2021) IMU 2021, si avvicina la prima scadenza di pagamento per i contribuenti che sono tenuti a onorare il tributo legato al settore immobiliare. Tra meno di un mese si concretizzerà infatti l’ultimo giorno utile per il pagamento dell’acconto, mentre il saldo dovrà essere eseguito entro e non oltre la metà del mese di dicembre. A tal proposito, è opportuno ricordare che la manovra del 2020 ha di fatto portato all’introduzione dell’IMU attraverso la cancellazione della TASI. Lo stesso intervento legislativo non ha però portato a modifiche sostanziali in merito alle scadenze di pagamento. Seguendo quanto appena indicato, sono due le date da segnare sul calendario per i pagamenti dell’IMU: • entro il prossimo 16 giugno sarà necessario provvedere all’acconto dell’imposta dovuta per il 2021. • Infine, il saldo dovrà essere eseguito entro e non ... Leggi su notizieora (Di lunedì 17 maggio 2021) IMU, si avvicina la prima scadenza di pagamento per i contribuenti che sono tenuti a onorare il tributo legato al settore immobiliare. Tra meno di un mese si concretizzerà infatti l’ultimo giorno utile per il pagamento dell’acconto, mentre il saldo dovrà essere eseguito entro e non oltre la metà del mese di dicembre. A tal proposito, è opportuno ricordare che la manovra del 2020 ha di fatto portato all’introduzione dell’IMU attraverso la cancellazione della TASI. Lo stesso intervento legislativo non ha però portato a modifiche sostanziali in merito alledi pagamento. Seguendo quanto appena indicato, sono due le date da segnare sul calendario per i pagamenti dell’IMU: • entro il prossimo 16 giugno sarà necessario provvedere all’acconto dell’imposta dovuta per il. • Infine, il saldo dovrà essere eseguito entro e non ...

Ultime Notizie dalla rete : IMU 2021 Lara Magoni, incontro con Garavaglia: "Rilanciare il turismo" ... che si è rivelato uno strumento del tutto insufficiente, e valutare di utilizzare quei fondi per misure più incisive, come l'abolizione IMU alle strutture ricettive per tutto il 2021 e il 2022. ...

Bozzolo, la situazione finanziaria parla l'assessore Rossano Vitale ...in linea con lo scorso anno e con quanto programmato a preventivo ? Di rilievo il recupero di IMU e ...4.266 del 2018 (+20%) (rendicontato nel 2020) a 4.738 (+ 11%) del 2019 di rendicontazione nel 2021: ...

