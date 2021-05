Il documentario su Alida Valli | la diva che conquistò Hollywood e difese la sua indipendenza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) A ripercorrere la sua carriera e i traguardi che ha divorato anno dopo anno con dolcezza famelica, senza mai guardarsi indietro, il pensiero non può che andare a Francesco Pasinetti, il professore del Centro Sperimentale di Roma che disse che Alida Maria Altenburger von Marckenstein und Frauenberg, meglio conosciuta come Alida Valli, non solo non avrebbe mai sfondato come attrice, ma anche che era proprio «negata» alla professione. A raccontarlo fu la stessa Valli in uno dei diari che ha sempre scritto durante la sua vita e che Alida, il documentario diretto da Mimmo Verdesca presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e selezionato a Cannes e disponibile in sala il 17, il 18 e il 19 maggio (qui le date regione per regione), ha riportato alla luce attraverso una raccolta meravigliosa di filmati originali e di interviste, di estratti e di materiali inediti. Attraverso un attento lavoro di ricostruzione impreziosito dalla voce narrante di Giovanna Mezzogiorno e dalle testimonianze di mostri sacri del cinema italiano e internazionale come Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Pietro Tosi, Bernardo Bertolucci e Dario Argento, Alida è l’espressione massima del talento di un’attrice che, dal piccolo paese di Pola, ha conquistato prima Cinecittà e poi Hollywood con naturale semplicità, lottando con una timidezza che, dal Feroce Saladino a Mille lire al mese, l’ha presto portata nell’Olimpo dei grandi senza che se ne rendesse conto.