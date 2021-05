Il Consiglio Federale fissa la deadline per la cessione della Salernitana: in ballo c’è la A (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la Salernitana a un’altra società. Pena la non ammissione al campionato. Lo ha stabilito oggi il Consiglio Federale, riconoscendo all’attuale proprietà del club campano altri 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif che vieta il possedimento di più di una società in capo allo stesso soggetto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere laa un’altra società. Pena la non ammissione al campionato. Lo ha stabilito oggi il, riconoscendo all’attuale proprietà del club campano altri 14 giorni in più per definire larispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif che vieta il possedimento di più di una società in capo allo stesso soggetto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

