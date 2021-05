Giulia Stabile, la coppa di Amici al cielo e quel gesto svelato solo ora: “Cosa ha fatto subito dopo la vittoria” (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono passati meno di 48 ore dalla vittoria di Giulia Stabile ad Amici 20 e, ovvio, la ballerina 18enne è richiestissima. Ha già rilasciato una marea di interviste dopo aver alzato la coppa di questa seguitissima edizione del talent al cielo ma resta con la bocca cucita sui suoi progetti futuri. A Luca Dondoni de La Stampa, come abbiamo raccontato qui, ha detto chiaramente che non sa “Cosa mi aspetterà fuori. Mi è stata fatta una proposta ma fino a quando non sarà chiusa non dico niente. So solo che è stratosferica”. Nessuno spoiler, dunque, ma dalle sue parole si capisce che è una notizia bomba di cui sicuramente sapremo di più nei prossimi giorni. Nel frattempo ha parlato anche un’altra persona, la sua insegnante di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono passati meno di 48 ore dalladiad20 e, ovvio, la ballerina 18enne è richiestissima. Ha già rilasciato una marea di intervisteaver alzato ladi questa seguitissima edizione del talent alma resta con la bocca cucita sui suoi progetti futuri. A Luca Dondoni de La Stampa, come abbiamo raccontato qui, ha detto chiaramente che non sa “mi aspetterà fuori. Mi è stata fatta una proposta ma fino a quando non sarà chiusa non dico niente. Soche è stratosferica”. Nessuno spoiler, dunque, ma dalle sue parole si capisce che è una notizia bomba di cui sicuramente sapremo di più nei prossimi giorni. Nel frattempo ha parlato anche un’altra persona, la sua insegnante di ...

IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - peppe844 : RT @repubblica: Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - elisachiordi : giulia lola sottona queen stabile spacca con una leggerezza mozzafiato -