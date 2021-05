Giorgia Meloni accelera | Io pronta per governare La vorresti presidente del Consiglio? Vota il sondaggio

Advertising

valevox : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni dice che è pronta a governare anche se avrebbe un po' paura, si figuri noi. - shineelite2 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni dice che è pronta a governare anche se avrebbe un po' paura, si figuri noi. - shineelite2 : RT @sarabanda_: Sentire Giorgia Meloni che si sente pronta a prendersi la responsabilità del Governo avendo accanto Salvini, a me fa accapp… - marchese_il : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni dice che è pronta a governare anche se avrebbe un po' paura, si figuri noi. - ComiottoLuca : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni dice che è pronta a governare anche se avrebbe un po' paura, si figuri noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani , ospite a Mattino 24 su Radio 24, commentando le frasi diche si dice pronta a candidarsi per palazzo Chigi come premier ha dichiarato: 'Mi pare veramente molto presto individuare il candidato premier'. 'Probabilmente sarà fatto dopo le ...Forse ci siamo persi qualcosa. O se l persa Matteo Salvini, probabilmente indaffarato a recuperare qui e l i voti che, di sotto il naso, gli sta portando via a destra, che gi si sogna a Palazzo Chigi. Noi e nove decimi degli italiani abbiamo creduto di capire che caduto Conte, fatto fuori da Renzi il Capo dello Stato abbia chiamato Mario Draghi per ...Forse ci siamo persi qualcosa. O se l’è persa Matteo Salvini, probabilmente indaffarato a recuperare qui e là i voti che, di sotto il naso, gli sta portando via – a destra – Giorgia Meloni, che già si ...Primavera del 2001, le famiglie italiane ricevono in dono un prezioso volumetto illustrato stile fotoromanzo. È Una storia italiana, il libro che promette di raccontare chi è davvero Silvio Berlusconi ...