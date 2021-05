Giappone, i prezzi alla produzione crescono più delle attese ad aprile (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – crescono più delle attese i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, ad aprile i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 3,6% su base annua, rispetto al +1,2% del mese precedente e al +3,1% atteso. Su base mensile, i prezzi all’industria hanno registrato una variazione positiva dello 0,7%, sopra il +0,5% del consensus e dopo il +1% di marzo. I prezzi import hanno segnato un aumento dell’1,2% su base mensile e del 6,4% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dell’1,9% su mese e del 13,9% su anno. Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –piùin. Secondo la Bank of Japan, addi fabbrica hanno registrato un incremento del 3,6% su base annua, rispetto al +1,2% del mese precedente e al +3,1% atteso. Su base mensile, iall’industria hanno registrato una variazione positiva dello 0,7%, sopra il +0,5% del consensus e dopo il +1% di marzo. Iimport hanno segnato un aumento dell’1,2% su base mensile e del 6,4% su base tendenziale. Iexport sono saliti dell’1,9% su mese e del 13,9% su anno.

