Festa scudetto dell’Inter, altro che “variante nerazzurra”: i contagi non sono aumentati (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag – Ricordate i festeggiamenti per il 19° scudetto dell’Inter a Milano lo scorso 2 maggio? Più di 30mila tifosi in piazza Duomo che maniFestavano fieramente la propria appartenenza alla fede nerazzurra ignorando, per lo più, tutte le ormai note regole anti-Covid (distanziamento, mascherine). Per i pessimisti seriali sembrava il prologo di una apocalisse di contagi annunciata per il capoluogo lombardo. Invece no. Festa Inter, contagi a distanza di due settimane non sono aumentati A distanza di due settimane non si osservano significative variazioni dei dati sui contagi a Milano dopo la Festa per lo scudetto dell’Inter, come osserva Cesare Cislaghi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag – Ricordate i festeggiamenti per il 19°a Milano lo scorso 2 maggio? Più di 30mila tifosi in piazza Duomo che manivano fieramente la propria appartenenza alla fedeignorando, per lo più, tutte le ormai note regole anti-Covid (distanziamento, mascherine). Per i pessimisti seriali sembrava il prologo di una apocalisse diannunciata per il capoluogo lombardo. Invece no.Inter,a distanza di due settimane nonA distanza di due settimane non si osservano significative variazioni dei dati suia Milano dopo laper lo, come osserva Cesare Cislaghi, ...

Advertising

LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - acmilan : #OnThisDay we ended the season with a thumping 7-1 win: the perfect way to celebrate our 15th Scudetto ?? 25 anni l… - zazoomblog : Festa scudetto dell’Inter altro che “variante nerazzurra”: i contagi non sono aumentati - #Festa #scudetto #dell’I… - William75849073 : RT @_cieloitalia: Ma quelli della festa dello scudetto stanno tutti in ospedale? Che dicono i virologi? Scomparso il virologo..... ..... d… -