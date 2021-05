Ex high jumper Talotti dies of cancer aged 40

(Di lunedì 17 maggio 2021) .....today, sadly, very great pain. You flied toobut you will always stay with us...one of us. Ciao, Alessandro! #". Italian athletics federation FIDAL said "was a great athlete". It ...

ROME, MAY 17 - Italian former high jumper Alessandro Talotti died of cancer aged 40 at the weekend. Udine-born Talotti took part in the 2004 and 2008 Olympics and set an Italian indoor record of 2.32 ...