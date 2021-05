Esprinet | aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – In attuazione della delibera dell’Assemblea deglisti del 7 aprile 2021 ed in esecuzione del programma didi, annunciato lo scorso 19 aprile,ha comunicato di avere acquistato, dal 10 al 14 maggio 2021, complessive 199.974ordinarie corrispondenti allo 0,39% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 13,1152 euro per azione per un controvalore pari a 2.622.703,07 euro. Per effetto di tali acquisti, al 14 maggio, il distributore all’ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna detiene 1.528.024, pari al 3,00% del capitale sociale.ha reso noto di aver completato il programma didi azione ...