Edoardo Ercole il figlio di Serena Grandi svela quando detto alla mamma la sua omosessualità (Di lunedì 17 maggio 2021) Serena Grandi ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno assieme al figlio Edoardo Ercole. Edoardo Ercole ha raccontato di quando ha rivelato alla mamma Serena Grandi di essere omosessuale: “Ci sono state scritte orrende sotto casa – ha spiegato – lei in qualche modo ci era arrivata da sola. Leggi su people24.myblog (Di lunedì 17 maggio 2021)ospite a “Oggi è un altro giorno” diBortone su Rai Uno assieme alha raccontato diha rivelatodi essere omosessuale: “Ci sono state scritte orrende sotto casa – ha spiegato – lei in qualche modo ci era arrivata da sola.

Ema_poet : RT @altrogiornorai1: “Io ho passato dei momenti atroci” Edoardo Ercole parla del suo coming out insieme a sua mamma @Serena_Grandi #OggièU… - altrogiornorai1 : “Io ho passato dei momenti atroci” Edoardo Ercole parla del suo coming out insieme a sua mamma @Serena_Grandi… - A5359201 : RT @zaiapresidente: ????????? Oggi e domani in Pian del Cansiglio si svolgeranno i Campionati italiani di Orienteering, organizzati dalla Orie… -