Droga | 25mila episodi spaccio in condominio Bari | 34 arresti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Oltre 25 miladidisono stati documentati in circa un anno dalla Dda diin un, la cosiddetta "palazzina L" in Via Caldarola 39/A, nel quartiere Japigia di. ...

Agenzia ANSA

Nel bazar di Japigia laveniva nascosta nel vano ascensore, nelle intercapedini, nei tombini e sotto il terreno. Il giro d'affari stimato è di oltre 1 milione di euro, con stipendi a corrieri e ...... in un momento di difficoltà economica, ottenneeuro in contanti da uno dei fratelli, dietro ... tra cui Antonio Maira, condannato anche per traffico die armi, nel 1986, a 22 anni e sei ...(ANSA) - BARI, 17 MAG - Oltre 25 mila episodi di spaccio di droga sono stati documentati in circa un anno dalla Dda di Bari in un condominio, la cosiddetta "palazzina L" in Via Caldarola 39/A, nel qua ...Una palazzina adibita a bazar della droga, una centrale di spaccio, tra le più floride della città, all’interno di un intero condominio dove era garantito l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti ...