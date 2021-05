Da mercoledì coprifuoco alle 23, novità per le palestre, sospese le discoteche Il calendario (Di lunedì 17 maggio 2021) Le linee uscite dalle cabina di regia del governo sulle riaperture. Restano senza una data di riapertura le discoteche Leggi su corriere (Di lunedì 17 maggio 2021) Le linee uscite dcabina di regia del governo sulle riaperture. Restano senza una data di riapertura le

Advertising

Agenzia_Ansa : Si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Copp… - RadioLuiss : ?? Il coprifuoco alle 23 sarà da mercoledì, non da domani. - GiovaQuez : *Coprifuoco alle 23 da mercoledì - Ketto97n2 : Coprifuoco alle 11 da mercoledì e poi dal 7 non ce più in zona bianca? O ho capito male - DUNDARKESAPLI : FLASH -COVID: COPRIFUOCO ALLE 23 DA MERCOLEDI'- FLASH** = -