Covid: Patuanelli, 'decreto forse già domani in gazzetta ufficiale' (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il coprifuoco alle 23 arriva con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, presumibilmente già domani". Lo dice il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo dl sulle riaperture.

