Coronavirus, Fauci: «Si può controllare ma non eliminare». In Giappone il 60% è contrario alle Olimpiadi (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono arrivati a quota 162.738.904 i contagi da Coronavirus in tutto il mondo, mentre le vittime registrate legate al Covid sono 3.374.087 dall'inizio della pandemia. I Paesi più colpiti dall'infezione sono gli Usa, l'India e il Brasile. In quarta posizione – come primo Paese europeo ad aver registrato il peggior bilancio in termini di casi e decessi – c'è la Francia con 5.728.090 casi totali e 105.850 morti. L'Italia è all'ottavo posto con 4.153.374 casi totali e 124.063 vittime dichiarate legate al Covid. USA Fauci: «Possiamo solo continuare a vaccinare ogni anno» «Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o ogni anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le infezioni in modo che non sia più una minaccia pubblica».

