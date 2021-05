Coprifuoco, possibile slittamento fino alle 24? (Di lunedì 17 maggio 2021) Ancora indecisioni riguardo al Coprifuoco, in vista dei numeri promettenti che stanno emergendo dai nuovi bollettini di questi ultimi giorni. Nodo Coprifuoco: il centrodestra chiede fino alle 24 Nodo Coprifuoco fino alle 24, ma anche ristoranti e parchi tematici: oggi infatti il Governo si riunirà per cercare di decidere quali saranno le nuove riaperture. Il Premier Mario Draghi ha riunito infatti la cabina di regia, a quanto riporta Corriere della Sera, per decidere cosa integrare all’interno del nuovo decreto, in vigore dal 24 maggio. Numerosi ministri e governatori delle Regioni chiedono che il Coprifuoco venga allungato fino alle 24. Ma per questo bisognerà attendere comunque la giornata di venerdì 21 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Ancora indecisioni riguardo al, in vista dei numeri promettenti che stanno emergendo dai nuovi bollettini di questi ultimi giorni. Nodo: il centrodestra chiede24 Nodo24, ma anche ristoranti e parchi tematici: oggi infatti il Governo si riunirà per cercare di decidere quali saranno le nuove riaperture. Il Premier Mario Draghi ha riunito infatti la cabina di regia, a quanto riporta Corriere della Sera, per decidere cosa integrare all’interno del nuovo decreto, in vigore dal 24 maggio. Numerosi ministri e governatori delle Regioni chiedono che ilvenga allungato24. Ma per questo bisognerà attendere comunque la giornata di venerdì 21 ...

