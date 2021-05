Conte a Report asfalta Renzi e Salvini: “Inopportuni gli incontri con lo 007” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giuseppe Conte ai microfoni di Report parla dello 007 Marco Mancini e dei suoi incontri con i due Mattei: Renzi e Salvini. L’ex presidente del Consiglio respinge le accuse del leader di Italia Viva sui suoi rapporti con Mancini e ricorda il suo ruolo istituzionale e quello dei due senatori. «Renzi dice che Marco Mancini è un mio uomo? Mancini è un uomo dell’intelligence. È una concezione assolutamente abnorme dire che una persona dell’intelligence è un uomo di questo o di quello…», esordisce Conte ai microfoni di Report. «Ho incontrato Mancini solamente in occasioni ufficiali in sedi istituzionali», continua l’ex presidente del Consiglio. Che poi affonda: «Renzi e Salvini che hanno incontrato Mancini prima della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Giuseppeai microfoni diparla dello 007 Marco Mancini e dei suoicon i due Mattei:. L’ex presidente del Consiglio respinge le accuse del leader di Italia Viva sui suoi rapporti con Mancini e ricorda il suo ruolo istituzionale e quello dei due senatori. «dice che Marco Mancini è un mio uomo? Mancini è un uomo dell’intelligence. È una concezione assolutamente abnorme dire che una persona dell’intelligence è un uomo di questo o di quello…», esordisceai microfoni di. «Ho incontrato Mancini solamente in occasioni ufficiali in sedi istituzionali», continua l’ex presidente del Consiglio. Che poi affonda: «che hanno incontrato Mancini prima della ...

Advertising

fattoquotidiano : PURE SALVINI, NON SOLO RENZI Anche durante la crisi del Conte-2 andando al Papeete, Report scopre almeno 2 vertici:… - aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio: Incontri segreti pure tra Mancini e Salvini. Non solo Renzi – Anche… - Trezzano5Stelle : RT @fattoquotidiano: GIUSEPPE CONTE “Chi ha un ruolo, un compito politico, è giusto che renda sempre conto del suo operato” - RLucenteforte : RT @fattoquotidiano: GIUSEPPE CONTE “Chi ha un ruolo, un compito politico, è giusto che renda sempre conto del suo operato” -