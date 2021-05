Consiglio dei Ministri approva road map sulle riaperture

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il nuovo decreto presumibilmente sarà già domani in Gazzetta Ufficiale', ha detto il capodelegazione M5S Patuanelli dopo ildei. Mentre, a proposito del 'decreto Sostegni bis' da ...

Advertising

Palazzo_Chigi : È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri n.19 #Agenda #17maggio - Palazzo_Chigi : È iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri n.19 #Agenda #17maggio - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Consiglio dei Ministri n. 19 è convocato alle ore 18.30 a Palazzo Chigi #17maggio ?? - statodelsud : DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021 - Pino__Merola : DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei

Sono solo alcune delle riaperture rese ufficiali oggi con il doppio passaggio della Cabina di regia prima e delministri poi. Il nuovo coprifuoco da mercoledì, ma l'obiettivo era di ......presidente del, Mario Draghi, ha proposto un ulteriore allentamento: dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 24, per poi sparire definitivamente dal 21 giugno se i dati...Non si attenua il conflitto in Medio Oriente. Bombardati due palazzi a Gaza. Dall'inizio del conflitto lanciati 3.350 razzi da Hamas: oggi 8 feriti ad Ashkelon e Ashdod. Biden blocca una nota di risol ...Alla fine dell’estate scorsa abbiamo pagato a caro prezzo quell’euforia da ripartenza. Ora ci sono regole che bisogna continuare a rispettare, precauzioni che non possono essere tralasciate ...