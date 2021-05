Confcommercio, nel 2020 crollo dei consumi di quasi 2mila euro a testa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il rapporto di Confcommercio sull’impatto della pandemia: il 20 per cento degli italiani ha deciso di non andare in vacanza. ROMA – Il rapporto di Confcommercio sull’impatto della pandemia ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà dell’economia italiana. Nell’anno appena trascorso è stato registrato un crollo dei consumi di quasi 2mila euro a testa, con un risparmio di 82 miliardi. Quest’ultimo dato è l’effetto dell’incertezza sulla ripresa economica. Dubbi sul futuro che hanno portato il 20% degli italiani a decidere di non andare in vacanza. quasi il 48%, però, non è certo su cosa farà in estate. Si spenderà, invece, per aumentare il proprio comfort domestico. Sangalli: “Ci sono le condizioni per ripartire in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il rapporto disull’impatto della pandemia: il 20 per cento degli italiani ha deciso di non andare in vacanza. ROMA – Il rapporto disull’impatto della pandemia ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà dell’economia italiana. Nell’anno appena trascorso è stato registrato undeidi, con un risparmio di 82 miliardi. Quest’ultimo dato è l’effetto dell’incertezza sulla ripresa economica. Dubbi sul futuro che hanno portato il 20% degli italiani a decidere di non andare in vacanza.il 48%, però, non è certo su cosa farà in estate. Si spenderà, invece, per aumentare il proprio comfort domestico. Sangalli: “Ci sono le condizioni per ripartire in ...

Advertising

news_mondo_h24 : Confcommercio, nel 2020 crollo dei consumi di quasi 2mila euro a testa - GiornoeNotteNew : Covid: Occhiuto, ‘coprifuoco alle 24, Paese torni a correre’ – intopic. Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “I dati del rap… - Key4biz : #COVID19 e #consumi in Italia: il 33% della spesa in prodotti tecnologici nel 2021 (il 15% in #automobili, soprattu… - ConfcommercioRE : RT @USConfcommercio: #CongiunturaConfcommercio Ancora lontano il recupero delle perdite del 2020. Nel confronto con il 2019 in molti setto… - reggiotv : Un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa nel 2020, con un aumento del risparmio di 82 miliardi è l'effetto… -