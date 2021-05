CISL FP IrpiniaSannio: “Piano ferie estive ancora non programmato presso le Aziende Sanitarie” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della CISL FP IrpiniaSannio. “Normalmente, negli anni passati, al massimo nella prima decade di maggio, le Aziende Sanitarie irpino-sannite, presentano ai sindacati il Piano ferie estivo con le rimodulazioni dei reparti, le riduzioni delle attività e così via – comunica il Segretario Generale CISL FP IrpiniaSannio Antonio Santacroce.Quest’anno, non si sa per quale motivo, le parti sociali non sono state ancora convocate.Pur comprendendo le difficoltà del momento, è necessario affrontare anche tale aspetto per non incorrere nelle problematiche già vissute per il passato e che hanno reso difficoltoso il mantenimento dei servizi assistenziali, ulteriormente aggravati dagli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dellaFP. “Normalmente, negli anni passati, al massimo nella prima decade di maggio, leirpino-sannite, presentano ai sindacati ilestivo con le rimodulazioni dei reparti, le riduzioni delle attività e così via – comunica il Segretario GeneraleFPAntonio Santacroce.Quest’anno, non si sa per quale motivo, le parti sociali non sono stateconvocate.Pur comprendendo le difficoltà del momento, è necessario affrontare anche tale aspetto per non incorrere nelle problematiche già vissute per il passato e che hanno reso difficoltoso il mantenimento dei servizi assistenziali, ulteriormente aggravati dagli ...

Advertising

anteprima24 : ** CISL FP IrpiniaSannio: 'Piano ferie estive ancora non programmato presso le Aziende Sanitarie' **… - CinqueRighe : SINDACATI - Fai Cisl IrpiniaSannio, Il nuovo Segretario Generale è Luigi Pagano - - cislcampania : RT @fai_cisl: #FaiCisl #IrpiniaSannio, Luigi Pagano eletto Segretario Generale, in segreteria con lui @iannace_a e Margherita Romano. @Onof… - FaiCislPuglia : RT @fai_cisl: #FaiCisl #IrpiniaSannio, Luigi Pagano eletto Segretario Generale, in segreteria con lui @iannace_a e Margherita Romano. @Onof… - FernandoVecchi3 : RT @fai_cisl: #FaiCisl #IrpiniaSannio, Luigi Pagano eletto Segretario Generale, in segreteria con lui @iannace_a e Margherita Romano. @Onof… -