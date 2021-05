Cingolani: 'Per avere energia sostenibile bisogna rinunciare a qualcosa' (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Se tutti non rinunciano a qualcosa, gli 8 miliardi di watt che dobbiamo mettere nei prossimi 10 anni non li metteremo'. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. 'Vogliamo il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Se tutti non rinunciano a, gli 8 miliardi di watt che dobbiamo mettere nei prossimi 10 anni non li metteremo'. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto. 'Vogliamo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani Per Cingolani: 'Per avere energia sostenibile bisogna rinunciare a qualcosa' 'Se tutti non rinunciano a qualcosa, gli 8 miliardi di watt che dobbiamo mettere nei prossimi 10 anni non li metteremo'. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. 'Vogliamo il rinnovabile - dice ancora - , ma escono i problemi paesaggistici. Non vogliamo nucleare, gas e carbone, ma vogliamo telefonini, modello industriale e condizionatore a casa: ...

Ambiente, Cingolani: implementazione Pnrr è la fase più difficile I grandi problemi legati alla transizione ecologica, ha detto ancora Cingolani, 'vanno affrontati non in maniera ideologica'. 'Nei prossimi 9 anni per le rinnovabili dobbiamo mettere 70 mld di watt a ...

