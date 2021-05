Che Tempo Che Fa, Sharon Stone: “Sono state le preghiere a farmi sopravvivere all’ictus. Ho fatto fumare erba a mia madre ma poi è arrivato il prete…” (Di lunedì 17 maggio 2021) È una Sharon Stone inedita quella che si è raccontata a cuore aperto con Fabio Fazio, ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, domenica 16 maggio. L’attrice, in collegamento dalla sua casa negli Stati Uniti, è apparsa raggiante ed elegantissima, ma ha dismesso i panni della diva per lanciare un appello importante a indossare la mascherina, raccontando come nei giorni bui del primo lockdown, l’anno scorso, si sia rivelata utile la sua esperienza di volontaria nella lotta all’Aids: “Ho dedicato tanto Tempo a occuparmi delle malattie infettive con il mio lavoro con la comunità sieropositiva e, rispetto al Covid-19, è risultato subito chiaro come la mascherina non fosse diversa da un preservativo“, ha spiegato. E ancora: “Abbiamo l’opportunità di proteggerci, di aiutare noi stessi quando ci troviamo di fronte a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) È unainedita quella che si è raccontata a cuore aperto con Fabio Fazio, ospite dell’ultima puntata di CheChe Fa, domenica 16 maggio. L’attrice, in collegamento dalla sua casa negli Stati Uniti, è apparsa raggiante ed elegantissima, ma ha dismesso i panni della diva per lanciare un appello importante a indossare la mascherina, raccontando come nei giorni bui del primo lockdown, l’anno scorso, si sia rivelata utile la sua esperienza di volontaria nella lotta all’Aids: “Ho dedicato tantoa occuparmi delle malattie infettive con il mio lavoro con la comunità sieropositiva e, rispetto al Covid-19, è risultato subito chiaro come la mascherina non fosse diversa da un preservativo“, ha spiegato. E ancora: “Abbiamo l’opportunità di proteggerci, di aiutare noi stessi quando ci troviamo di fronte a una ...

Che tempo che fa, Sharon Stone: "Mascherina come preservativo per Aids" Adnkronos Letteratura: Boccaccio poeta licenzioso? Tutt'altro, era sacerdote e teologo (2) (Adnkronos) - L'autore di Certaldo fu, del resto, sostiene Fatigati, "molto probabilmente un sacerdote: difficile spiegare diversamente i paramenti sacri (pianeta, stole, tovaglie d'altare, manipoli) ...

