Captain America | quale futuro per l' eroe interpretato da Anthony Mackie? Ne parla Malcolm Spellman

Malcolm Spellman, creatore della serie tv The Falcon and The Winter Soldier, riflette su quello che potrà essere il tema portante della prossima storia sul Captain America di Anthony Mackie. Anthony Mackie a.k.a. Sam Wilson ha finalmente accettato l'eredità di Steve Rogers e adottato l'identità di Captain America, ma cos'ha in serbo il futuro per lui? Malcolm Spellman dice la sua al riguardo. La serie tv di Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ci ha mostrato il percorso che ha portato Sam a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Steve, ma non senza ostacoli e difficoltà. Tra tutti, a creare problemi non solo ai nostri eroi titolari, ma al mondo intero, è stato il ...

Un inseguimento esplosivo nella nuova clip di Black Widow L'unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è ...

Captain America 4, potrebbe esserci un interessante plot twist per Bucky Barnes Alla sceneggiatura del film troviamo Malcolm Spellman e Dalan Musson, già dietro il successo della serie live-action Disney+ ...

