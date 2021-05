Berlusconi | la Corte europea interroga l’Italia su processo e condanna

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nel 2013 Silviofuto per frode fiscale: adesso, a distanza di otto anni, lachiede aldelucidazioni in merito alla regolarità del. Credit: Franco Origlia/Getty ImagesDopo otto anni dallaper frode fiscale a Silvio, resa definitiva dalla sentenza della Cassazione, ladei diritti dell’uomosull’equità del. A renderlo noto è il Corriere della Sera, sottolineando che adesso il governo dovrà fornire una risposta entro il prossimo 15 settembre. Le domande avanzate dai giudici di Strasburgo sarebbero dieci. Ladel 1° ...

Laha quindi archiviato . Leggi Anche Silviodimesso dal San Raffaele. Tajani: 'Ora riabilitazione e cure a casa' La Cedu pone all'Italia queste domande : 'Il ricorrente signor ...condannato, le 10 domande dellaEuropeanel 2013 decadde da senatore per una sentenza di condanna per frode fiscale , resa definitiva dalla Cassazione. Adesso, secondo ...Nel 2013 Silvio Berlusconi fu condannato per frode fiscale: adesso, a distanza di otto anni, la Corte europea chiede all’Italia delucidazioni in merito alla regolarità del processo. Credit: Franco ...A otto anni dalla sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi che rese definitiva la condanna per frode fiscale, e che gli costò la ...