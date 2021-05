Banche, sempre meno sportelli. Ti rendono la vita più complicata per prelevare soldi tuoi (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco come fanno: ti rendono la vita più complicata per prelevare soldi tuoi. Sembra assurdo, vero? Eppure il disegno per la lotta al contante è già in atto e procede a ritmo spedito. Basti pensare che solo nel 2020 in Italia le Banche hanno chiuso 831 sportelli. Per cui se hai bisogno di ritirare i soldi, devi girare e girare, e perdere altro tempo… Quasi che non ti conviene. Ecco qual è la logica spietata. E ne chiuderanno sempre più, fino a scomparire. A oggi, secondo i dati di Banca d’Italia analizzati da La Stampa, “ci sono 23.481 filiali sul territorio italiano, il 3,4% in meno rispetto al 2019. Si tratta del numero più basso da 25 anni. Nel 1996 infatti erano 24.421. La diminuzione degli ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco come fanno: tilapiùper. Sembra assurdo, vero? Eppure il disegno per la lotta al contante è già in atto e procede a ritmo spedito. Basti pensare che solo nel 2020 in Italia lehanno chiuso 831. Per cui se hai bisogno di ritirare i, devi girare e girare, e perdere altro tempo… Quasi che non ti conviene. Ecco qual è la logica spietata. E ne chiuderannopiù, fino a scomparire. A oggi, secondo i dati di Banca d’Italia analizzati da La Stampa, “ci sono 23.481 filiali sul territorio italiano, il 3,4% inrispetto al 2019. Si tratta del numero più basso da 25 anni. Nel 1996 infatti erano 24.421. La diminuzione degli ...

Advertising

PressGiochi : Banche e gioco. ICCREA Banca: 'Sempre cercato soluzione alternative alla chiusura dei conti correnti':… - CarmenLavani : RT @Giulian14716252: @P_M_1960 Gli stati UNITI d'America sono pieni di banche israeliane, il profitto vince sempre sulla gente comune ,se c… - impresagreen : ABI: banche sempre più impegnate per lo sviluppo sostenibile: Secondo una ricerca dell'Abi, il sito Internet è il p… - aldovivenzio : @fattoquotidiano Peraltro l’ex Presidente di Stato, Francesco Cossiga, ha sempre detto “...MAI draghi premier. Deli… - ignaziore : RT @VittorioFerram1: @MarcoRizzoPC @eterea_eterea Sono perplesso, per un mutuo per mia figlia di 150.000 €, richiesta buste paga, dichiaraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche sempre Vi trovate di fronte a un Venture Capitalist e ? Amici imprenditori e manager, congratulazioni! Si dice che le banche non finanzino le nuove idee, ma voi che mi leggete siete sicuramente manager e imprenditori ... I potenziali clienti possono sempre ...

Trading online: inflazione Usa e mercati secondo tradingonline.net ... generando preoccupazione in merito a un possibile intervento da parte delle banche centrali per ... I contenuti sono aggiornati in modo costante, per garantire risorse attuali e sempre valide, con una ...

Banche e gioco. ICCREA Banca: 'Sempre cercato soluzione alternative alla chiusura dei conti correnti' http://www.pressgiochi.it/ Borsa Milano stabile, toniche banche, risparmio gestito, giù Rcs e Cairo MILANO, 17 maggio (Reuters) - Indici stabili a Piazza Affari in linea con le altre borse europee in un avvio di settimana con gli investitori che mostrano cautela dopo dati inferiori alle attese sulle ...

Banca Mps, l'ipotesi spezzatino sembra sempre più probabile Banca Monte dei Paschi di Siena rischia di essere divisa a pezzi? Se ne parla con sempre maggiore insistenza e inizia a sembrare più di una ...

Amici imprenditori e manager, congratulazioni! Si dice che lenon finanzino le nuove idee, ma voi che mi leggete siete sicuramente manager e imprenditori ... I potenziali clienti possono...... generando preoccupazione in merito a un possibile intervento da parte dellecentrali per ... I contenuti sono aggiornati in modo costante, per garantire risorse attuali evalide, con una ...MILANO, 17 maggio (Reuters) - Indici stabili a Piazza Affari in linea con le altre borse europee in un avvio di settimana con gli investitori che mostrano cautela dopo dati inferiori alle attese sulle ...Banca Monte dei Paschi di Siena rischia di essere divisa a pezzi? Se ne parla con sempre maggiore insistenza e inizia a sembrare più di una ...