Atalanta-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 17 maggio 2021) La Juventus, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, vuole conquistare il secondo trofeo dell'anno nella finale di Coppa Italia 2020/2021 contro l'Atalanta, in programma mercoledì 19 maggio nel palcoscenico del Mapei Stadium. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 18 maggio alle ore 18:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

