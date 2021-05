Atalanta-Juve: sarà Davide Massa l’arbitro della finale di Coppa Italia (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stato designato l’arbitro della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma per mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco i nominativi dell’arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la finale 2020/2021. Atalanta – JuveNTUS Massa PASSERI – COSTANZO IV: DI BELLO VAR: VALERI AVAR: VIVENZI AA RISERVA: ALASSIO FOTO: AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stato designatoditrantus in programma per mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco i nominativi del, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la2020/2021.NTUSPASSERI – COSTANZO IV: DI BELLO VAR: VALERI AVAR: VIVENZI AA RISERVA: ALASSIO FOTO: AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

