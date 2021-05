Alex Zanardi | grandissima novità per il campione | arriva «La grande staffetta»

(Di lunedì 17 maggio 2021) È passato quasi un anno da quel 19 giugno del 2020 quandorimase coinvolto in un grave incidente stradale mentre stava percorrendo il tratto tra Pienza e San Quirico d'Orcia con la sua handbike. Era insieme ad altri ciclisti paraolimpici e stava partecipando ad una manifestazione di 'Obiettivo 3', l'associazione che promuove lo sport per i disabili e recluta atleti paraolimpici. Il punto di arrivo era Montalcino ma all'improvviso era stato travolto da un mezzo pesante. Oraunaper il. "La", pronto il docufilm conL'amico dell'ex pilota di Formula Uno, Paolo Bianchini, ha confermato la manifestazione. Ricordiamo che...

...di un anno da quel terribile incidente del 19 giugno 2020 che ha lasciato l'Italia intera in apprensione per le condizioni di salute del campione paraolimpico ed ex pilota di Formula 1, ...Milano Cortina sarà una grande opportunità per il movimento' Il simbolo del movimento italiano è. 'è una fantastica persona e un fantastico atleta. Molti dopo l'incidente avuto con ...Un documentario svela quali sono state le ultime parole dette dal campione paralimpico Alex Zanardi: "Il giorno più bello della mia vita".A confermare la manifestazione è Paolo Bianchini, amico dell'ex pilota di Formula Uno. Che dopo l'incidente di un anno fa continua a lottare ...