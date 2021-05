Agricoltura, lavoratori dei campi e florovivaisti: intesa sul contratto a Napoli dopo 17 mesi di trattative (Di lunedì 17 maggio 2021) dopo 17 mesi di trattativa, stamani a Napoli è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti. Al tavolo erano presenti i rappresentanti di Fai-Flai-Uila Campania e le controparti datoriali, Coldiretti, Cia e ConfAgricoltura l’unica che non ha sottoscritto l’accordo. “Si è trovata una soluzione per riconoscere rispondenza tra inquadramento e mansioni. Tra i punti salienti del confronto welfare e una ridefinizione degli inquadramenti per le attività agricole, oltre che la richiesta di adeguamento salariale”, hanno spiegato oggi i segretari di Fai, Flai e Uila Campania Francesco Fattoruso, Giovanna Basile e Emilio Saggese. “Questa mattina abbiamo firmato un contratto importante. Finalmente si chiude una pagina ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021)17di trattativa, stamani aè stato raggiunto un accordo per il rinnovo delprovinciale degli operai agricoli e. Al tavolo erano presenti i rappresentanti di Fai-Flai-Uila Campania e le controparti datoriali, Coldiretti, Cia e Confl’unica che non ha sottoscritto l’accordo. “Si è trovata una soluzione per riconoscere rispondenza tra inquadramento e mansioni. Tra i punti salienti del confronto welfare e una ridefinizione degli inquadramenti per le attività agricole, oltre che la richiesta di adeguamento salariale”, hanno spiegato oggi i segretari di Fai, Flai e Uila Campania Francesco Fattoruso, Giovanna Basile e Emilio Saggese. “Questa mattina abbiamo firmato unimportante. Finalmente si chiude una pagina ...

