(Di domenica 16 maggio 2021) E’ una guerra asimmetrica, quella che destra e sinistra stanno combattendo intorno alle candidature dei sindaci. Da una parte infatti -a sinistra- c’è un affollamento di candidati, spesso affidati alla contesa delle primarie e appesi a coalizioni difficili da assemblare (tanto più ora, con i 5 stelle di mezzo). Un appuntamento che coinvolge un ceto politico largo e diffuso, a cui sembrerebbe disdicevole trovarsi a subire decisioni calate dall’alto, in nome dell’autorità dei loro leader. Dall’altra parte -a destra- le cronache degli ultimi giorni raccontano piuttosto di candidati che si defilano, di rifiuti garbati o seccati in attesa che siano i leader ad allestire il tavolo degli accordi e delle decisioni. I territori ambiscono anche qui a dire la loro, come è ovvio che sia. Ma sembrano riconoscere l’ultima parola ai loro capicordata in nome di un decisionismo politico che da ...

Adnkronos : Il punto di vista di Follini: la nuova rubrica Adnkronos, ogni domenica. - italiaserait : Verso le Amministrative: Penelope del centrosinistra e Alessandro Magno del centrodestra - fisco24_info : Verso le Amministrative: Penelope del centrosinistra e Alessandro Magno del centrodestra: 'E’ una guerra asimmetric… - Umbria24 : Elezioni, da Castello ad Amelia Umbria verso le amministrative: candidature e scenari - destino79 : @janavel7 La mia impressione è che l'elettorato grillino questa alleanza col PD non la vuole neanche sotto tortura,… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Amministrative

Cosenza Channel

Ora, è inevitabile che, man mano che si procederàil deposito delle candidature (e delle ... è probabile che a furia di combattersi anche gli schieramenti in campo alle prossime...... una sorta di scissione - che permetterebbe a Salvini di bilanciarsi piùil centro lasciando ... Con la campagna elettorale per le. e, prima ancora con la scelta dei candidati ...Federica Ferruzzi - Mancano ancora diversi mesi alle elezioni e, come ha sottolineato il capogruppo consigliare di Forza Italia Alberto Ancarani, nel centro destra «può ancora succedere di tutto». Il ...A sinistra l’apparato, inteso come struttura di mediazione verso l’elettorato ... che a furia di combattersi anche gli schieramenti in campo alle prossime amministrative finiranno prima o poi per ...